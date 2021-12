ING verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor AMG verhoogd van 35,00 naar 38,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Stijn Demeester verhoogde het koersdoel voor AMG na de recente opwaartse bijstelling van de outlook voor 2022. De analist merkte op dat het aandeel dit jaar achterblijft bij sectorgenoten, ondanks de recente rally in de lithiumprijzen die zeer gunstig zullen zijn voor de winsten in 2022. "Dit bleek al uit de positieve winstwaarschuwing van afgelopen week", aldus Demeester. ING verwacht dat het aandeel een inhaalslag zal maken, waarbij de beleggersdag op 11 januari een positieve aanjager van de koers kan zijn. Ook op middellange termijn is AMG een aantrekkelijk groeiaandeel in het licht van de duurzaamheidstrend. Het aandeel AMG koerste vrijdagochtend 0,7 procent hoger op 26,20 euro. Bron: ABM Financial News

