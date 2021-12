NSI voltooit verkoopprogramma Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NSI voltooide met de verkoop van winkelcentrum ’t Loon in Heerlen het afstoten van de zogenoemde non-core assets. Dit maakte het vastgoedfonds vrijdag voorbeurs bekend. De overdracht van het Heerlense winkelcentrum staat gepland in januari 2022. De prijs is een kleine discount ten opzichte van de taxatiewaarde van juni 2021, aldus NSI. In totaal heeft NSI in 2021 nu 13 gebouwen verkocht, voor een totaalprijs van 115 miljoen euro en met een gemiddelde premie van 11 procent ten opzichte van de boekwaarde. De verkopen in 2021 vormen het einde van het in 2016 gestarte non-core verkoopprogramma van NSI. Tegen eind 2021 zal de resterende portefeuille bestaan uit 51 gebouwen met een gemiddelde waarde van meer dan 25 miljoen euro. Circa 60 procent van de portefeuille ligt in Amsterdam. “Nu het non-core verkoopprogramma volledig afgerond is, kunnen we alle energie richten op het verder versterken van NSI en de toekomstige groeimogelijkheden’’, aldus topman Bernd Stahl in een toelichting. Bron: ABM Financial News

