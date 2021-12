Minder scherpe daling van Nederlandse autoverkopen

(ABM FN-Dow Jones) Registraties van nieuwe personenauto's in Nederland zijn in november op jaarbasis met 17,5 procent gedaald, terwijl in de Europese Unie de registraties in dezelfde maand met 20,5 procent afnamen. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA vrijdag.

In Nederland nam het aantal registraties afgelopen maand af tot 27.333 auto's. Na elf maanden is er sprake van een daling van 8,3 procent op jaarbasis. In de Europese Unie liggen de verkopen na elf maanden op jaarbasis nu fractioneel lager.

Frankrijk liet in november een min zien van 3,2 procent, een veel kleinere daling dan over oktober werd gemeld, terwijl Duitsland, verreweg de grootste 'autonatie' van de EU, een daling rapporteerde van 31,7 procent, in dit geval nog aardig in de buurt van de daling in oktober.