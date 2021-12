Van Lanschot Kempen verkoopt Global Property Research Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen verkoopt 100 procent van de aandelen in Global Property Research aan Solactive. Dit liet de bank vrijdagochtend weten zonder financiële details te vermelden. De activiteiten van GPR zullen door haar huidige medewerkers worden voortgezet binnen Solactive, een Duitse benchmark-provider die wereldwijd benchmarks aanbiedt in een brede range van sectoren en asset classes. De transactie heeft geen materiële impact op de kapitaalratio van Van Lanschot Kempen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.