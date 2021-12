PostNL sluit kredietfaciliteit af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft met succes een kredietfaciliteit van 200 miljoen euro afgesloten. Dit maakte het postbedrijf vrijdagochtend bekend. De kredietfaciliteit heeft een looptijd van vijf jaar, maar kan met twee jaar worden verlengd, en vervangt een oude lening van 400 miljoen euro die op 10 april 2022 zou aflopen. PostNL heeft de lening tegen gunstigere voorwaarden en lagere kosten afgesloten. De kredietfaciliteit wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Bron: ABM Financial News

