Lagere start AEX voorzien na terugval Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,8 procent.

Donderdag steeg de AEX index juist nog met 0,8 procent naar 781,59 punten. Europese beleggers kregen rentebesluiten van onder meer de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England te verwerken.

Wall Street zette woensdagavond na het rentebesluit van de Fed nog een scherpe rally in onder aanvoering van techaandelen, ondanks de aankondiging van drie renteverhogingen in 2022, waar de markt vooraf op twee rekende, en een versnelde afbouw van het obligatie-opkoopprogramma.

Donderdag werden techaandelen op Wall Street evenwel alweer in de uitverkoop gedaan en techbeurs Nasdaq sloot 2,5 procent lager. Techgigant Apple was met 4 procent een opvallende daler. De Dow Jones index, met onder meer Apple als index-component, sloot slechts nipt in het rood.

In tegenstelling tot de Federal Reserve gaf de Europese Centrale Bank donderdagmiddag aan geen haast te maken met het verhogen van de rente. De scherp opgelopen inflatie is tijdelijk, zo is de inschatting van centrale bank, en “men kan niet aannemen dat als er iets bij de Fed gebeurt, dat de ECB dit ook doet", aldus voorzitter Christine Lagarde.

De Britse centrale bank verraste donderdag juist door een renteverhoging door te voeren om de inflatie in te dammen, ondanks de extra risico's voor de economische groei door de opkomst van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus, stelde Monex Europe.

En juist de opkomst van de omikronvariant baart beleggers zorgen. In de noordelijke regio’s van Amerika, zoals New York en Michigan waar de winter het eerst zijn intrede maakt, loopt het aantal besmettingen weer pijlsnel op. In New York verdubbelde het aantal positieve testresultaten zelfs in vier dagen. “Dit hebben we nog nooit eerder gezien”, aldus de medische top adviseur voor de regio New York Jay Varma op Twitter.

In Azië maakte de Bank of Japan vanochtend bekend vanaf april 2022 de lopende stimuleringsmaatregelen terug te schroeven, maar de korte rente bleef wel gehandhaafd op 0,1 procent negatief.

De Nikkei index in Tokio verliest vanochtend bijna 2 procent, terwijl de Chinese beurzen ruim 1 procent prijsgeven. Sydney en Seoel koersen wel nipt in het groen.

De Amerikaanse olie-future noteert in Azië vanochtend 1 procent lager. Donderdagavond in New York won de future juist nog ruim 2 procent op 72,38 dollar per vat. Zorgen over de omikronvariant van het coronavirus wisten oliebeleggers van zich af te schudden na een daling van de Amerikaanse voorraadcijfers. De daling was volgens marktvolgers naast de hoge export vanuit de VS vooral te danken aan de sterke vraag naar olie in de VS.

Vandaag zullen beleggers met argusogen kijken naar inflatiecijfers. In de loop van de ochtend worden de Duitse producentenprijzen in november en de definitieve inflatie in de eurozone in november prijsgegeven. Ook de Duitse conjunctuurindicator Ifo-index staat op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Air France-KLM bestelde 100 Airbus A320neo-passagiersvliegtuigen voor KLM en Transavia en tekende tevens een intentieverklaring voor de aankoop van 4 Airbus A350F Full Freighter-vliegtuigen voor Air France.

Aedifica investeert in de bouw van drie zorgresidenties in Nederland. De totale investering bedraagt circa 24,5 miljoen euro.

Onward Medical heeft het maximum aantal inschrijvingen van 65 proefpersonen bereikt in de Up-LIFT studie naar de ARC-therapie voor mensen met een dwarslaesie.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,9 procent tot 4.668,63 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 35.896,52 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent lager op 15.180,43 punten.