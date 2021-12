Bank of Japan wil volgend jaar stimulering terugschroeven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan wil vanaf april 2022 de lopende stimuleringsmaatregelen terugschroeven, maar handhaafde ook de korte rente op 0,1 procent negatief. Dit bleek vrijdag uit het rentebesluit van de centrale bank. De Bank of Japan wil vanaf april 2022 de inkoop van commercieel papier en bedrijfsobligaties tot respectievelijk 2 biljoen en 3 biljoen yen reduceren, het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie. Nu ligt de limiet voor de deze stukken bij elkaar nog op 20 biljoen yen. De beleidsraad van de Japanse centrale bank werd ook dit keer met een stemverhouding van acht voor en één tegen de korte rente op 0,1 procent negatief gehandhaafd en de centrale bank wil het rendement op tienjarige Japanse staatsobligaties nog altijd rond nul houden. De Bank of Japan herhaalde vrijdag tevens zijn aankoopbeleid van ETF's en vastgoedfondsen van 12 biljoen yen per jaar en tot een maximum van 180 biljoen yen. De bank stelde vrijdag dat de financiële omstandigheden in Japan over het geheel genomen zijn verbeterd, ook al heeft de coronapandemie er met omikron weer een impact bijgekregen. De bank gaf aan dat de emissiecondities gunstig zijn. Ook is er volgens de bank een trend in het economische herstel zichtbaar, met een stijging in de export en van de industriële productie. De bank achtte het vrijdag waarschijnlijk dat de economie van Japan herstelt. Ook de inflatiegraad zonder de volatiele effecten van voedsel, zal volgens het beleidsorgaan op jaarbasis een geleidelijke stijging laten zien als gevolg van oplopende energieprijzen. De bank stuurt nog altijd aan op een inflatie van 2 procent. De dollar noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 113,57 yen. De Nikkei-index maakte een koersval van 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

