Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 100 punten voor de Duitse DAX, een min van 66 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 33 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

Daarmee zijn de Europese aandelenmarkten voor de tweede dag op rij hoger gesloten, nadat de Europese Centrale Bank donderdag de rente conform de verwachting handhaafde en de Bank of England de rente juist verhoogde met 15 basispunten tot 0,25 procent, ondanks de onzekerheid rond de omikron-variant dat zich momenteel snel verspreidt.

De ECB verwacht dat de inflatie dit en volgend jaar hoger uitvalt dan eerder voorspeld, zo bleek uit nieuwe economische ramingen. Hoge energieprijzen en aanhoudende problemen in de aanvoerketen zorgen voor deze hoge inflatie, zei voorzitter Christine Lagarde in haar toelichting op het rentebesluit, en de ECB verwacht dat de inflatie het grootste deel van 2022 boven de 2 procent blijft. Lagarde herhaalde tevens dat een renteverhoging door de ECB in 2022 zeer onwaarschijnlijk is.

"Het aangekondigde besluit is vrij dovish", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING, zeker gezien de hawkish inflatieverwachtingen die de ECB donderdag vrijgaf. "Zo kunnen we een forward guidance van de ECB met een korrel zout nemen", aldus Brzeski.

Analist Ima Sammani van Monex Europe zei verrast te zijn over de renteverhoging van de Bank of England, ondanks de extra risico's voor de economische groei door de opkomst van de nieuwe omikron-variant van het coronavirus.

De Federal Reserve maakte woensdag nabeurs bekend de afbouw van zijn obligatie-opkoopprogramma te versnellen. De Amerikaanse centrale bank hintte tevens op drie renteverhogingen in 2022.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices te verwerken. De economie van de eurozone heeft in december aan groeisnelheid ingeboet. De samengestelde index daalde zo van 55,4 naar 53,4, het laagste punt in negen maanden tijd.

De separate indexen lieten een verdeeld beeld zien. De groei van de Duitse economie decimeerde in december tot nul, terwijl de groei in Frankrijk vertraagde. Het groeitempo van de Britse economie ging in december flink omlaag.

In de loop van de ochtend bleek tevens dat de centrale bank van Noorwegen de rente verhoogde, terwijl die van Zwitserland het belangrijkste rentetarief ongemoeid liet. De Turkse centrale bank verlaagde de rente verder, waarop de lira een nieuw dieptepunt bereikte.

De Franse ondernemer was in december minder optimistisch gestemd dan een maand eerder met een bijbehorende index die het vertrouwen weergeeft van 110, een verlies van 3 indexpunten.

Bedrijfsnieuws

Novartis steeg bijna 6,0 procent. De Zwitserse farmaceut tot eind 2023 voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen terugkomen, gebruikmakend van een deel van de opbrengst van de recente verkoop van zijn belang in Roche.

Boohoo verloor bijna 24,0 procent. De online moderetailer publiceerde volgens marktvolgers zwakke en teleurstellende kwartaalcijfers.

In Parijs ging ArcelorMittal aan kop met een winst van ruim 5,0 procent, Stellantis won circa 3,5 procent en Total Energies noteerde ruim 3,0 procent hoger. Unibail-Rodamco-Westfield verloor bijna 1,0 procent en was daarmee de sterkste daler van de Franse hoofdfondsen.

In Frankfurt won Siemens Energy circa 3,0 procent, Munich Re steeg circa 2,5 procent, terwijl Beiersdorf ongeveer 1,5 procent daalde.

Euro STOXX 50 4.201,87 (+1,0%)

STOXX Europe 600 476,56 (+1,2%)

DAX 15.636,40 (+1,0%)

CAC 40 7.005,07 (+1,1%)

FTSE 100 7.260,61 (+1,3%)

SMI 12.790,89 (+2,1%)

AEX 781,59 (+0,8%)

BEL 20 4.168,98 (+1,1%)

FTSE MIB 26.782,44 (+0,4%)

IBEX 35 8.380,00 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten.

Daarmee hebben de Amerikaanse beurzen de opwaartse trend van woensdag, volgend op het rentebesluit van de Fed, niet vast weten te houden. De Amerikaanse centrale bank handhaafde zoals verwacht de belangrijkste rente, maar kondigde wel aan het maandelijkse obligatie-opkoopprogramma sneller te gaan afbouwen.

Het tempo van het verlagen van de maandelijkse opkopen wordt opgevoerd van de huidige 15 miljard dollar per maand naar 30 miljard dollar per maand. De Fed verwacht nu in 2022 drie renteverhogingen.

Beleggers zeiden dat de verandering van koers een periode van maanden eindigde waarin de Fed zei dat de hogere inflatie zou verdwijnen. Met de beleidswijziging is volgens marktvolgers het risico van een op hol geslagen stijging van de consumentenprijzen weggenomen.

Marktanalist Edward Park van Brooks Macdonald sprak van een 'goudlokje' interpretatie, verwijzend naar een situatie waarin de Fed de inflatie zal bedwingen, maar de rente niet hoog genoeg opdrijft om het economisch herstel teniet te doen. Park zei dat aandelen waarschijnlijk tot het einde van het jaar zullen blijven stijgen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 4,0 procent. De marktindex daalde van 616,4 naar 591,7.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in november gestegen ten opzichte van een maand eerder met 11,8 procent, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen op maandbasis steeg met 3,6 procent.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in december harder dan verwacht gedaald. De index daalde van 39,0 punten in november tot 15,4 in december.

De industriële productie in de Verenigde Staten is in november gestegen, maar minder hard dan een maand eerder. De index voor productie van de maakindustrie, mijnbouw en nutsbedrijven steeg in november met 0,5 procent, na een stijging van 1,7 procent in oktober.

De groei van de economische activiteit in de industrie en dienstensector in de Verenigde Staten is in december vertraagd. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 57,2 in november naar 56,9 deze maand, het laagste niveau in drie maanden.

Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,1 procent, ofwel 1,51 dollar, hoger op 72,38 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Cijfers van Adobe werden slecht ontvangen. Het aandeel daalde ruim 10,0 procent. De winst halveerde afgelopen kwartaal dan ook tot 1,2 miljard dollar.

Netflix verlaagt de abonnementsprijzen in India met 60 procent om daar de concurrentie aan te kunnen met Amazon en Disney. Het aandeel verloor circa 2,5 procent.

Social media platform Reddit heeft bij de U.S. Securities and Exchange Commission papierwerk ingeleverd voor een beursnotering in de VS. Details werden niet bekendgemaakt.

Afval- en recyclingbedrijf Rubion gaat via een 2 miljard dollar bedragende fusie met special-purpose acquisition company Founder naar de beurs, meldden de twee bedrijven.

Nu het aantal coronabesmettingen in de VS weer oploopt door de omikronvariant, sluit Apple weer winkels. Ook besloot het de terugkeer van personeel naar kantoor uit te stellen. Het aandeel noteerde ongeveer 3,5 procent lager.

S&P 500 index 4.668,66 (-0,9%)

Dow Jones index 35.897,71 (-0,1%)

Nasdaq Composite 15.180,43 (-2,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag fors lager.

Nikkei 225 28.560,05 (-1,7%)

Shanghai Composite 3.638,35 (-1,0%)

Hang Seng 23.238,37 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1346. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1338 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1309 op de borden.



USD/JPY Yen 113,57

EUR/USD Euro 1,1346

EUR/JPY Yen 128,87

MACRO-AGENDA:

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

08:00 Producentenprijzen - November (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - November (VK)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - December (Dld)

11:00 Inflatie - November def. (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten