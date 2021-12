FedEx maakt minder winst

(ABM FN-Dow Jones) FedEx heeft het afgelopen kwartaal minder winst gemaakt, terwijl de omzet steeg. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse pakketbezorger.

"De uitdagende arbeidsmarkt beïnvloedde de beschikbaarheid en kosten van arbeid, resulterend in netwerkefficiënties, hogere [ingekochte] transportkosten en hogere loontarieven, waardoor de kosten naar schatting op jaarbasis met 470 miljoen dollar zijn gestegen", zei het bedrijf in een toelichting.

FedEx boekte in zijn fiscale tweede kwartaal een operationeel resultaat van 1,6 miljard dollar, in vergelijking met 1,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,0 miljard dollar, tegenover 1,2 miljard dollar vorig jaar.

De winst per aandeel bedroeg 3,88 dollar, versus 4,55 dollar per aandeel in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 4,83 dollar.

De omzet steeg van 20,6 miljard dollar vorig jaar naar 23,5 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Outlook

FedEx verlaagde zijn winstverwachting en rekent voor het jaar nu op een winst per aandeel van 18,25 tot 19,25 dollar, in plaats van de eerder gemelde raming van 18,25 tot 19,50 dollar per aandeel. Het cijfer is exclusief boekhoudkundige aanpassingen voor een pensioenregeling.

Het aandeel FedEx noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 7,3 procent hoger.