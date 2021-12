Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, waarbij beleggers hun zorgen over de omikronvariant van het coronavirus van zich afschudden na optimistische Amerikaanse voorraadcijfers. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie in de week eindigend op 10 december zijn gedaald met 4,6 miljoen vaten tot 428,3 vaten. De benzinevoorraden daalden met 0,7 miljoen vaten tot 218,6 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 2,9 miljoen vaten tot 123,8 miljoen stuks. De daling was volgens marktvolgers naast de hoge export vanuit de VS vooral te danken aan de sterke vraag naar olie in de VS. Daarnaast haalde de energiemarkt steun uit het nieuws dat de Federal Reserve de afbouw van zijn obligatie-opkoopprogramma gaat versnellen en drie renteverhogingen voorziet in 2022. Ook de aandelenmarkten trokken zich aan dit nieuws op. "Het feit dat de financiële marktomgeving over het algemeen wat minder risicomijdend is, zorgde enerzijds voor een opleving; "Met de versnelde exit uit het ultra-expansieve monetaire beleid wekt de Fed blijkbaar de indruk dat alles onder controle is", schreven analisten van Commerzbank. Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,1 procent, ofwel 1,51 dollar, hoger op 72,38 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

