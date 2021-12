Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,2 procent tot 476,56 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,0 procent op 15.636,40 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,1 procent op 7.005,07 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,3 procent hoger op 7.260,61 punten. Daarmee zijn de Europese aandelenmarkten voor de tweede dag op rij hoger gesloten, nadat de Europese Centrale Bank donderdag de rente conform de verwachting handhaafde en de Bank of England de rente juist verhoogde met 15 basispunten tot 0,25 procent, ondanks de onzekerheid rond de omikron-variant dat zich momenteel snel verspreidt. De ECB verwacht dat de inflatie dit en volgend jaar hoger uitvalt dan eerder voorspeld, zo bleek uit nieuwe economische ramingen. Hoge energieprijzen en aanhoudende problemen in de aanvoerketen zorgen voor deze hoge inflatie, zei voorzitter Christine Lagarde in haar toelichting op het rentebesluit, en de ECB verwacht dat de inflatie het grootste deel van 2022 boven de 2 procent blijft. Lagarde herhaalde tevens dat een renteverhoging door de ECB in 2022 zeer onwaarschijnlijk is. "Het aangekondigde besluit is vrij dovish", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING, zeker gezien de hawkish inflatieverwachtingen die de ECB donderdag vrijgaf. "Zo kunnen we een forward guidance van de ECB met een korrel zout nemen", aldus Brzeski. Analist Ima Sammani van Monex Europe zei verrast te zijn over de renteverhoging van de Bank of England, ondanks de extra risico's voor de economische groei door de opkomst van de nieuwe omikron-variant van het coronavirus. De Federal Reserve maakte woensdag nabeurs bekend de afbouw van zijn obligatie-opkoopprogramma te versnellen. De Amerikaanse centrale bank hintte tevens op drie renteverhogingen in 2022. Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices te verwerken. De economie van de eurozone heeft in december aan groeisnelheid ingeboet. De samengestelde index daalde zo van 55,4 naar 53,4, het laagste punt in negen maanden tijd. De separate indexen lieten een verdeeld beeld zien. De groei van de Duitse economie decimeerde in december tot nul, terwijl de groei in Frankrijk vertraagde. Het groeitempo van de Britse economie ging in december flink omlaag. In de loop van de ochtend bleek tevens dat de centrale bank van Noorwegen de rente verhoogde, terwijl die van Zwitserland het belangrijkste rentetarief ongemoeid liet. De Turkse centrale bank verlaagde de rente verder, waarop de lira een nieuw dieptepunt bereikte. De Franse ondernemer was in december minder optimistisch gestemd dan een maand eerder met een bijbehorende index die het vertrouwen weergeeft van 110, een verlies van 3 indexpunten. De euro/dollar noteerde op 1,1309. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1284 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1285 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 2,4 procent hoger. Bedrijfsnieuws Novartis steeg bijna 6,0 procent. De Zwitserse farmaceut tot eind 2023 voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen terugkomen, gebruikmakend van een deel van de opbrengst van de recente verkoop van zijn belang in Roche. Boohoo verloor bijna 24,0 procent. De online moderetailer publiceerde volgens marktvolgers zwakke en teleurstellende kwartaalcijfers. In Parijs ging ArcelorMittal aan kop met een winst van ruim 5,0 procent, Stellantis won circa 3,5 procent en Total Energies noteerde ruim 3,0 procent hoger. Unibail-Rodamco-Westfield verloor bijna 1,0 procent en was daarmee de sterkste daler van de Franse hoofdfondsen. In Frankfurt won Siemens Energy circa 3,0 procent, Munich Re steeg circa 2,5 procent, terwijl Beiersdorf ongeveer 1,5 procent daalde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.707,01 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.