Aedifica bouwt drie zorgresidenties in Nederland

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica investeert in de bouw van drie zorgresidenties in Nederland. Dit meldde de zorgvastgoedinvesteerder met noteringen in Brussel en Amsterdam donderdag nabeurs.

De totale investering bedraagt circa 24,5 miljoen euro.

Via zijn joint venture met Dunavast-Sonneborgh kocht Aedifica twee te bouwen zorglocaties in Alphen aan de Rijn en Waarder voor respectievelijk 7 en 8 miljoen euro. Daarnaast kocht de zorgvastgoedinvesteerder een te bouwen zorgresidentie in Tiel voor 9,5 miljoen euro.

In de zorgresidenties in Alphen aan de Rijn en Waarder kunnen respectievelijk 27 en 33 personen ondergebracht worden en in Tiel is er ruimte voor 38 bewoners.

Het initieel brutorendement bedraagt circa 5,5 procent.