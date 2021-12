AEX hoger na serie rentebesluiten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten na een handelsdag die in het teken stond van een stortvloed aan belangrijke rentebesluiten. Bij een slot van 781,59 punten, steeg de AEX 0,8 procent.

"Beleggers reageerden positief op het besluit van de Fed om sneller te gaan taperen om de hoge inflatie aan te pakken", zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade vanochtend.

De Federal Reserve kondigde woensdagavond in zijn rentebesluit aan dat het vanaf januari in een hoger tempo zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, in plaats van 15 met 30 miljard dollar. Dat was ook verwacht. QE eindigt daarmee niet in de zomer maar al in maart.

De dot plot was volgens analisten van Monex Europe verrassender, want die voorspelt nu drie renteverhogingen in 2022. De verwachte verhogingen voor 2023 en 2024 zijn wat genuanceerder, aldus valuta-analist Ima Sammani.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank wees erop dat de herziene dot plot betekent dat de rentecurve vlakker wordt, en dat "betekent een slechter verdienmodel voor banken".

Donderdagmiddag verschoof de aandacht naar de Europese Centrale Bank en de Bank of England. De Britse centrale bank verraste met een renteverhoging van 15 basispunten naar 0,25 procent, ondanks de extra risico's voor de economische groei door de opkomst van de nieuwe omikron-variant van het coronavirus, stelde Monex Europe.

De analisten verwachten dat de verrassende renteverhoging van donderdag een volgende verhoging in februari onwaarschijnlijk maakt.

De ECB lijkt vooralsnog het meest terughoudend van de drie grote centrale banken en zal zeer voorzichtig gaan taperen, concludeerde econoom Carsten Brzeski van ING. Voorzitter Christine Lagarde benadrukte in haar persconferentie nog maar eens dat de rente in 2022 waarschijnlijk niet omhoog gaat.

Wel zet de ECB zijn Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) eind maart in principe stop. Om problemen voor de Europese obligatiemarkten te voorkomen, wordt vanaf het tweede kwartaal van 2022 het Asset Purchase Programme (APP) verhoogd en worden aflossingen onder het PEPP tot zeker het eind van 2024 geherinvesteerd, meldde de centrale bank.

"Het aangekondigde besluit is vrij dovish", oordeelde Brzeski, zeker gezien de hawkish inflatieverwachtingen die de ECB donderdag vrijgaf. "Zo kunnen we een forward guidance van de ECB met een korrel zout nemen", meent de econoom.

Lagarde benadrukte in haar persconferentie dat het moeilijk is om de eurozone te vergelijken met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Alle drie bevinden zich in verschillende fases van de economische cyclus en komen ook van een ander startpunt.

"Men kan niet aannemen dat als er iets bij de Fed gebeurt, dat de ECB dit ook doet", zei Lagarde.

Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen kan zich daar wel in vinden. "Het plaatje in de eurozone ligt genuanceerder. Ook hier is de inflatie fors opgelopen, maar dat komt voor de helft door hogere voedsel- en energieprijzen, waar de ECB geen controle over heeft. De loondruk is gematigd en de groei staat onder druk richting het eind van het jaar door de delta en omikronvariant, coronamaatregelen en problemen in de aanvoerketen."

Op macro-economisch vlak verschenen donderdag verder mondiale inkoopmanagersdata. In de eurozone groeiden de industrie en dienstensector minder hard in december. Ook in de VS en het VK was sprake van een groeivertraging.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1309. De WTI-olieprijs noteerde ruim 2 procent hoger op 72,50 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente staat op 1,43 procent en de Duitse variant op -0,34 procent. Bitcoin daalde tot 48.444 dollar. Goud steeg 2 procent naar ruim 1.797 dollar.

Stijgers en dalers

ArcelorMittal deed goede zaken in de AEX. Het aandeel steeg donderdag ruim 5 procent en ligt op koers voor een mooie winst op weekbasis. Aegon en Heineken stegen zo'n 3 tot 4 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij, met een verlies van een procent. Adyen en IMCD moesten bijna een procent laten gaan.

In de Midkap bestond de top drie uit Aperam, Galapagos en Fugro, met winsten van bijna 4 tot zo'n 6,5 procent. Hekkensluiters Intertrust en JDE Peet's verloren bijna een procent.

Aalberts steeg circa een half procent na een koopadvies van Berenberg.

Van Lanschot Kempen, Kendrion en Heijmans waren blikvangers in de AScX, met winsten van 3 tot 6 procent. Ajax en CTP stonden onder druk en verloren tot 2 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend lager.