Cat Rock vergroot belang in Just Eat - media

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Cat Rock Capital Management heeft het belang in Just Eat Takeaway vergroot. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag op basis van een bron. Cat Rock zou het belang hebben vergroot naar 14,7 miljoen aandelen, goed voor een belang van 6,9 procent. Eerder hield Cat Rock 14 miljoen aandelen, ofwel een belang van 6,5 procent. Een woordvoerder van Cat Rock wilde Bloomberg geen reactie geven. Cat Rock is erg ongelukkig met de enorme koersdaling van het aandeel Just Eat Takeaway en steekt zijn kritiek op het bedrijf daarbij niet onder stoelen en banken. Zo dringt Cat Rock al enige tijd aan op de verkoop van het Amerikaanse Grubhub. "Just Eat Takeaway.com dient zich aan te passen aan de veranderde omgeving in de zeventien maanden sinds de aankondiging van de Grubhub-deal, als gevolg van de coronacrisis", aldus oprichter Alex Captain van Cat Rock. De teleurgestelde aandeelhouder wil dat de maaltijdbezorger zich weer gaat richten op Europa, waar het een duidelijke marktleider is en het beste gepositioneerd is om in te spelen op kansen in de bezorgmarkt. Bron: ABM Financial News

