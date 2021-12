Nederland haalt in 2022 ruim 74 miljard euro op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederland zal in 2022 een financieringsbehoefte hebben van 74,5 miljard euro. Dit is de verwachting van het Agentschap van het ministerie van Financiën. Deze schatting is evenwel met onzekerheid omgeven, "gezien de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie, het herstel van de economie en de budgettaire impact van de plannen van het nieuwe kabinet", aldus het agentschap. Het Agentschap verwacht een nominaal bedrag van ongeveer 45 miljard euro op de kapitaalmarkt op te halen. Daartoe worden een aantal nieuwe langlopende leningen gelanceerd, evenals een heropening van een uitstaande groene lening voor nog eens 5 miljard euro. Bron: ABM Financial News

