Video: omikron en inflatie grijpen om zich heen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe omikronvariant vertroebelt de kortetermijnvooruitzichten, terwijl de hoge inflatie en schulddynamiek centrale banken voor een catch-22-situatie plaatsen. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera van ABM Financial News. Deze conjuctuurcyclus wordt gekenmerkt door steeds wisselende perspectieven. De lijn van het verhaal verandert vaak en soms ook snel. Daarbij zijn er grote verschillen tussen regio's en sectoren, zei Schepers. Door de hoge spaaroverschotten van consumenten en de lage voorraden van bedrijven is er volgens haar nog voldoende kruit achter de hand om in 2022 een opleving van de groei te verwachten. "Deze economische cyclus in nog niet ten einde", zei ze. "Voor de markten verwachten we echter wel wat meer volatiliteit. De begrotingsstimulans neemt af en het monetaire beleid zal verkrappen, naarmate het duidelijker wordt dat de inflatiedruk aanhoudt en dat daar hardnekkige factoren in mee beginnen te spelen. En nu komt daar nog de nieuwe coronavariant bovenop. Een terugkeer naar strengere regels voor economische en sociale activiteiten zou ik de komende maanden een nieuwe macro-schok teweeg kunnen brengen", aldus Schepers. Klik hier voor: omikron en inflatie grijpen om zich heen Bron: ABM Financial News

