Winsthalvering voor Adobe

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adobe heeft de winst afgelopen kwartaal zien halveren. Dit bleek donderdag uit cijfers van het softwarebedrijf. De winst daalde op jaarbasis van 2,25 miljard naar 1,23 miljard dollar. De omzet steeg evenwel van 3,4 miljard naar 4,1 miljard dollar. Adobe verdiende vooral meer aan abonnementen. De service-tak zag de omzet juist iets teruglopen. CFO Dan Durn sprak desalniettemin van sterke financiële prestaties afgelopen jaar, waarin de omzet ruim boven de 15 miljard dollar uitkwam. Op een jaaromzet van 15,8 miljard dollar verdiende Adobe 4,8 miljard dollar. Dat is circa een half miljard dollar minder winst dan in het voorgaande jaar. Volgend jaar verwacht Adobe een omzet van 17,9 miljard dollar. Het lopende kwartaal zal hieraan 4,2 miljard dollar bijdragen. Analisten hadden vooraf op meer ambitie gerekend met de nieuwe jaardoelen. Het aandeel Adobe lijkt 8,6 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

