ECB rekent op hogere inflatie

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank verwacht dat de inflatie dit en volgend jaar hoger uitvalt dan eerder voorspeld. Dat bleek donderdag uit nieuwe economische ramingen van de centrale bank. Hoge energieprijzen en aanhoudende problemen in de aanvoerketen zorgen voor deze hoge inflatie, zei voorzitter Christine Lagarde in haar toelichting op het rentebesluit, en de ECB verwacht dat de inflatie het grootste deel van 2022 boven de 2 procent blijft. Hoewel de inflatieverwachtingen in brede zin stabiel zijn sinds oktober, kan de inflatie verder oplopen wanneer de lonen sneller stijgen dan verwacht, aldus Lagarde. In september ging de ECB uit van een inflatie van 2,2 procent in 2021, in de nieuwe ramingen is dat 2,6 procent. In 2022 loopt de inflatie verder op, naar 3,2 procent. Drie maanden geleden rekende de ECB voor komend jaar op een inflatie van 1,7 procent. In 2023 komt de inflatie volgens de nieuwste verwachtingen uit op 1,8 procent, van eerder 1,5 procent, om volgens de ECB in 2024 rond dit niveau te stabiliseren. Lagarde zei ook dat de risico's voor de economische vooruitzichten in balans zijn. De verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus kan de groei wel hardnekkig remmen. Over de groei van dit jaar werd de ECB iets positiever; de verwachting steeg van 5,0 naar 5,1 procent. In 2022 zal de economie van de eurozone vermoedelijk minder hard groeien, met 4,2 procent. In september werd gerekend op 4,6 procent. De groei voor 2023 werd opwaarts bijgesteld van 2,1 naar 2,9 procent en in 2024 verwacht de ECB een groei van 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

