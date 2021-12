Groene futures op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Circa een half uur voor opening noteerden de futures circa een half procent in het groen.

"Beleggers reageren positief op het besluit van de Fed om sneller te gaan taperen om de hoge inflatie aan te pakken", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Volgens Aslam heeft de markt er vertrouwen in dat de Amerikaanse economie op koers blijft en in 2022 aanhoudend zal groeien.

"Dat is goed nieuws voor de aandelenmarkten, want economische groei vertaalt zich uiteindelijk in hoge bedrijfswinsten en dat weer in een hoger rendement voor beleggers in de vorm van meer dividend en stijgende aandelenkoersen", aldus Aslam.

De Federal Reserve kondigde woensdagavond in zijn rentebesluit aan dat het vanaf januari in een hoger tempo zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, in plaats van 15 met 30 miljard dollar. Dat was ook verwacht. QE eindigt daarmee niet in de zomer maar al in maart.

De dot plot was volgens analisten van Monex Europe verrassender, want die voorspelt nu drie renteverhogingen in 2022. De verwachte verhogingen voor 2023 en 2024 zijn wat genuanceerder, aldus valuta-analist Ima Sammani.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank wees erop dat de herziene dot plot betekent dat de rentecurve vlakker wordt, en dat is nadelig voor banken.

"Een vlakkere yield curve betekent een slechter verdienmodel voor banken", aldus de analist.

Vanmiddag verhoogde de Bank of England de rente naar 0,25 procent. De Europese Centrale Bank handhaafde de rente, maar bevestigde wil het stopzetten van het noodopkoopprogramma.

De wekelijkse steunaanvragen in de VS bleken afgelopen week harder dan verwacht gestegen. En de Philadelphia Fed index daalde sterk.

De Amerikaanse woningbouw staat er nog altijd goed voor. Zowel het aantal in aanbouw genomen woningen als het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg.

Later volgen ook nog PMI data en de industriële productie.

De euro/dollar noteert op 1,1345. De WTI-olieprijs stijgt tot 71,36 dollar en de Amerikaanse tienjaarsrente staat op 1,463 procent. Bitcoin kost 49.061 dollar. Goud wordt ruim een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Cijfers van Adobe worden slecht ontvangen. Het aandeel lijkt ruim 7 procent lager te gaan openen. De winst halveerde afgelopen kwartaal dan ook tot 1,2 miljard dollar.

Netflix verlaagt de abonnementsprijzen in India met 60 procent om daar de concurrentie aan te kunnen met Amazon en Disney. Het aandeel daalt voorbeurs licht.

Social media platform Reddit heeft bij de U.S. Securities and Exchange Commission papierwerk ingeleverd voor een beursnotering in de VS. Details werden niet bekendgemaakt.

Afval- en recyclingbedrijf Rubion gaat via een 2 miljard dollar bedragende fusie met special-purpose acquisition company Founder naar de beurs, meldden de twee bedrijven.

Nu het aantal coronabesmettingen in de VS weer oploopt door de omikronvariant, sluit Apple weer winkels. Ook besloot het de terugkeer van personeel naar kantoor uit te stellen. Het aandeel lijkt donderdag iets hoger te openen.

Slotstanden

De S&P 500 index is woensdag 1,6 procent hoger gesloten op 4.709,85 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 35.927,43 punten en de Nasdaq eindigde 2,2 procent in de plus op 15.565,58 punten.