Beursblik: Bank of England verrast

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England verraste donderdag met een renteverhoging, ondanks de extra risico's voor de economische groei door de opkomst van de nieuwe omikron-variant van het coronavirus. Dat stelde Monex Europe donderdag in een commentaar op het rentebesluit. Veel handelaren en economen dachten dat de renteverhoging niet door zou gaan, vanwege de economische risico's van de nieuwe variant, maar de Bank of England focuste op de sterke Britse arbeidsmarkt en het inflatierisico. De sterke onderliggende inflatiedruk was een belangrijke voor de centrale bank om de renteverhoging niet uit te stellen, totdat de impact van de omikron-variant duidelijker zichtbaar wordt. De Bank of England verhoogde de rente van 0,10 naar 0,25 procent en verlaagde zijn verwachting voor de groei in het vierde kwartaal met 1,5 procent. De verwachting voor de piekinflatie steeg naar 5 à 6 procent. De renteverhoging is voor eigenaren van bedrijven in de dienstensector een bittere pil, veronderstelt Monex, omdat zij de vraag zullen zien afnemen in het eerste kwartaal, terwijl de rentekosten stijgen. Monex denkt dat de renteverhoging vandaag een volgende renteverhoging in februari onwaarschijnlijk maakt. De analisten verwachten dat de Bank of England de beleidsrente tot maart onder 0,50 procent wil houden, omdat dan veel Britse staatsleningen aflopen en de Bank of England vanaf een niveau van 0,50 procent aflopend staatspapier niet meer herinvesteert. De opwaartse ruimte van het Britse pond tegenover de Amerikaanse dollar zou daardoor kunnen worden beperkt. Monex denkt dat het pond donderdag wel sterk zal blijven tegenover de euro. Bron: ABM Financial News

