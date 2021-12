Beursblik: ECB bevestigt stopzetten PEPP in maart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na de verrassende renteverhoging van de Bank of England is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank meer conform de verwachting. Dit oordeelde valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe net na het rentebesluit van de ECB. De ECB bevestigde het einde van zijn Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) in maart en "past het Asset Purchase Programme (APP) aan om een 'cliff-edge' effect op de Europese obligatiemarkten te voorkomen", aldus Sammani. De ECB zal het APP vanaf het tweede kwartaal van 2022 verhogen van de huidige 20 miljard naar 40 miljard euro per maand. In het derde kwartaal gaan de opkopen weer omlaag, naar 30 miljard euro en vanaf oktober 2022 gaat de ECB via het APP maandelijks weer voor 20 miljard euro aan obligaties opkopen. Aflossingen onder het PEPP worden tot zeker het eind van 2024 geherinvesteerd, meldde de centrale bank. "Het besluit, hoewel het geen grote verrassingen bevat zoals bij de BoE, stuwde de euro tot het hoogste niveau deze week en ook de Duitse tienjaarsrente ging omhoog", zag Sammani. Dat komt volgens de analist omdat de markten van tevoren niet zeker wisten of de ECB al met details zou komen over het inzetten van het APP na de beëindiging van het PEPP, gezien de onzekerheden die zijn ontstaan door de omikronvariant van het coronavirus. De markten richten zich nu op de persconferentie van ECB-voorzitter Christine Lagarde, die om 14:30 uur begint. Bron: ABM Financial News

