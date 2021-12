ECB laat rente ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft zijn monetaire beleid conform de marktverwachting gehandhaafd en stopt in maart met zijn coronastimulus. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de centrale bank. De belangrijkste beleidsrente bleef zoals verwacht staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief. Het Pandemic Emergency Purchase Programme van 1.850 miljard euro stopt eind maart 2022, meldde de ECB. Het standaard Asset Purchase Programme wordt vanaf het tweede kwartaal van 2022 verhoogd. Dan wordt voor 40 miljard euro aan obligaties opgekocht. In het derde kwartaal van volgend jaar wordt dat 30 miljard euro. Vanaf oktober 2022 zal het APP maandelijks voor 20 miljard euro aan obligaties opkopen, "voor zolang als nodig is om het accommoderende effect van zijn beleidsrentes te versterken." De ECB verwacht dat de opkopen zullen eindigen kort voordat men begint met het verhogen van de rente, zei het vanmiddag. De centrale bank is ook voornemens aflossingen onder het APP "volledig te blijven herinvesteren gedurende een langere periode na de datum waarop het de basisrentetarieven begint te verhogen en in ieder geval zolang als noodzakelijk zijn om gunstige liquiditeitsvoorwaarden en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven." Eerder vanmiddag maakte de Bank of England een renteverhoging bekend van 15 basispunten, naar 0,25 procent. De Federal Reserve meldde woensdagavond in zijn rentebesluit dat het sneller gaat taperen en de dot plot van de Amerikaanse centrale bank suggereert inmiddels drie renteverhogingen in 2022. Om 14:30 uur volgt een toelichting op het ECB-rentebesluit van voorzitter Christine Lagarde. Dan worden ook nieuwe economische ramingen vrijgegeven. De euro/dollar noteerde net na het rentebesluit van de ECB op 1,1340. Bron: ABM Financial News

