Bank of England verhoogt rente

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente verhoogd met 15 basispunten tot 0,25 procent, ondanks de onzekerheid rond de omikron-variant van het coronavirus dat zich momenteel snel verspreidt. Het besluit werd genomen met een meerderheid van acht stemmen tegen één. Economen verwachtten voorafgaand aan het rentebesluit overwegend dat de nieuwe variant van het virus reden zou zijn om de renteverhoging uit te stellen. De vorige vergadering verraste de centrale bank ook al door de rente niet te verhogen, wat wel algemeen was voorzien. De euro daalde na het rentebesluit met 0,7 procent tegenover het pond tot 0,8459, terwijl het Britse pond ten opzichte van de dollar met 0,8 procent steeg naar 1,3364. De Britse tienjaarsrente steeg van 0,78 naar 0,81 procent. Hoewel de omikron-variant waarschijnlijk de economische activiteit zal drukken op de korte termijn, is het nog niet duidelijk in hoeverre dit ook invloed zal hebben op de inflatiedruk op de middellange termijn, stelde de centrale bank. Om te zorgen dat de inflatie weer duurzaam terugkeert naar het beoogde niveau van 2 procent, zal het nodig zijn om de rente te verhogen in de komende maanden, gezien de recente cijfers over de arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt is krap en is sinds de vorige vergadering in november nog krapper geworden, en er zijn ook signalen dat de druk op kosten en prijzen in de Britse economie langduriger is. Zakenbank Nomura was een van de marktpartijen die rekening hield met een verhoging van de rente met 15 basispunten, gezien de krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie, en ook omdat een rentestap nu nodig was om de weg vrij te maken voor meer verkrapping volgend jaar. Valuta-analisten van Monex Europe wezen er voorafgaand aan het rentebesluit op dat uitstellen van een renteverhoging nu zou betekenen dat in februari er grotere verhoging van 25 basispunten nodig zou zijn geweest. Bron: ABM Financial News

