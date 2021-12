Turkije verlaagt rente verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Turkije heeft donderdag het belangrijkste rentetarief verlaagd met een procentpunt. Dit bleek uit het rentebesluit van de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi. Daarmee daalde de rente van 15 naar 14 procent. De centrale bank verlaagde de rente in de afgelopen maanden al fors. In de zomer noteerde het belangrijkste tarief nog op 19 procent. De Turkse centrale bank merkte op dat de hernieuwde coronamaatregelen, die nodig zijn nu de omikron-variant zich snel verspreidt, de risico's voor de economie vergroten en de onzekerheid doen toenemen. Wereldwijd stijgen de prijzen voor consumenten en fabrikanten. De centrale bank van Turkije meent dat de Turkse economie zich evenwel goed houdt, dankzij een sterke buitenlandse vraag. Op de middellange termijn streeft Turkije naar een inflatie van 5 procent. In november stond de inflatie op ruim 21 procent. De Turkse lira bereikte donderdag na het verschijnen van het rentebesluit een nieuw dieptepunt, op 0,0643 dollar. Bron: ABM Financial News

