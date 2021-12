Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger na het rentebesluit van de Federal Reserve en in aanloop naar dat van de Europese Centrale Bank.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een plus van 1,3 procent op 477,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,7 procent naar 15.735,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,2 procent met een stand van 7.012,93 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 1,0 procent naar 7.242,42 punten.

"Omdat de Fed niet nog agressiever was, sloegen beleggers een zucht van verlichting en stegen de koersen, althans voorlopig", zo concludeerde beleggingsstrateeg Sam Stovall van CFRA Research.

Vanaf volgende maand wordt het opkoopprogramma met 30 miljard dollar per maand verminderd, waardoor het programma in maart 2022 volledig is afgebouwd. Verder rekenen Fed-bestuurders unaniem op drie renteverhogingen volgend jaar.

In de loop van de ochtend bleek de centrale bank van Noorwegen de rente te hebben verhoogd, terwijl die van Zwitserland het belangrijkste rentetarief ongemoeid liet.

Vandaag komt eerst nog de Bank of England met een rentebesluit, gevolgd door de ECB.

De Franse ondernemer was in december minder optimistisch gestemd dan een maand eerder met een bijbehorende index die het vertrouwen weergeeft van 110, een verlies van 3 indexpunten.

In Japan bleek uit voorlopige inkoopdata dat de economie van het land een deel van zijn groeidynamiek kwijt was. Dat gold ook voor de economieën van een aantal Europese landen, waarbij Duitse economie zelfs helemaal tot stilstand leek te zijn gekomen. De samengestelde inkoopmanagersindex van het land kwam in de voorlopige meting van Markit uit op 50,0.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, die ingeschat worden op 195.000 tegen 184.000 een week eerder, en verder de woningbouw en bouwvergunningen over november, de activiteitenindex van de Fed van Philadephia over december, de industriële productie over november en de voorlopige inkoopmanagersindex over december.

Olie noteerde donderdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het . op 71,75 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 74,75 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1296. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1294 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er al een stand van 1,1294 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt noteerden de koersen van de hoofdaandelen flink hoger met in Parijs vier dalers en 23 aandelenkoersen met een winst van meer dan 1 procent en in Frankfurt zelfs dertig met een voorlopig dagrendement van ruim een procent.

Vooral techaandelen hadden donderdag de wind in de rug. Dat was vooral goed zichtbaar in Amsterdam, waar de hoofdindex steeds meer een techindex is. Koplopers waren de koersen van de aandelen van Besi, Just Eat Takeaway en Prosus.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,6 procent tot 4.709,85 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 35.927,56 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent hoger op 15.565,58 punten.