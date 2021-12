Valuta: euro op verwachtingsvolle koers

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 1,1310 dollar, nadat de Federal Reserve woensdagavond in het commentaar op het rentebesluit een stevige toon aansloeg.

"De Fed lijkt de verwachting in de markt ten aanzien van het beleid van de Europese Centrale Bank aan te scherpen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de opgelopen euro ten opzichte van de dollar. Woensdagavond noteerde de euro voor het optreden van de Fed op 1,1260 dollar, daarna daalde de munt naar 1,1230 dollar om vervolgens weer op te lopen naar eerst 1,1280 en vervolgens naar het huidige niveau", aldus Van der Meer.

Het tempo van het verlagen van de maandelijkse opkopen door de Fed wordt opgevoerd van de huidige 15 miljard dollar per maand naar 30 miljard dollar per maand. Dat betekent dat het inkoopprogramma, zoals door economen ook voorzien, in maart eindigt. De Fed merkte op dat waar nodig het tempo kan worden aangepast. Verder wees de zogeheten dot plot op drie verhogingen in 2022.

Vanmiddag komt de ECB met het rentebesluit naar buiten. Het beleidsorgaan was tot nu toe opvallend mild in relatie tot de inflatie-ontwikkelingen.

Ebury refereerde aan de verwachting dat de ECB een pad inslaat waarin afscheid wordt genomen van de steunmaatregelen naar aanleiding van de pandemie, te beginnen met het PEPP-programma. Na de verhoging van het opkoopprogramma in maart naar circa 80 miljard euro per maand om de economie van de eurozone te ondersteunen bij de volgende coronagolf, is de ECB is september van tactiek gewijzigd en kondigde aan de aankopen onder het PEPP-programma geleidelijk te gaan afbouwen. De verlaging is inderdaad ingezet de afgelopen maanden en de aankopen lagen zowel in oktober als in november onder de 70 miljard euro.

"Stel nu dat de ECB vanmiddag de monetaire visie intact laat, dan is een daling van de euro ten opzichte van de dollar zeer waarschijnlijk", aldus Van der Meer.

De handelaar van Ebury schat in dat het rentebesluit en het commentaar van de ECB het besluit van de Bank of England van vanmiddag overheerst.

De Franse ondernemer was in december minder optimistisch gestemd dan een maand eerder met een bijbehorende index die het vertrouwen weergeeft van 110, een verlies van 3 indexpunten.

In Japan bleek uit voorlopige inkoopdata dat de economie van het land een deel van zijn groeidynamiek kwijt was. Dat gold ook voor de economieën van een aantal Europese landen, waarbij Duitse economie zelfs helemaal tot stilstand leek te zijn gekomen. De samengestelde inkoopmanagersindex van het land kwam in de voorlopige meting van Markit uit op 50,0.

In de loop van de ochtend bleek de centrale bank van Noorwegen de rente te hebben verhoogd, terwijl die van Zwitserland het belangrijkste rentetarief ongemoeid liet.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, die ingeschat worden op 195.000 tegen 184.000 een week eerder, en verder de woningbouw en bouwvergunningen over november, de activiteitenindex van de Fed van Philadephia over december, de industriële productie over november en de voorlopige inkoopmanagersindex over december.

Verder is er vandaag een EU-top in Brussel.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,1311 dollar. De Europese munt noteerde ongewijzigd op 0,8514 Britse pond. Het Britse pond won donderdag 0,2 procent en noteerde op 1,3287 dollar. De dollar daalde 0,2 procent naar 0,9222 Zwitserse frank en 0,6 procent naar 8,9544 Noorse kroon.