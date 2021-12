Beursblik: vooruitzichten goud blijven negatief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De goudprijs is dit jaar al met 6,6 procent gedaald en de kans op herstel is klein. Dit zegt analist Georgette Boele van ABN AMRO. "De vooruitzichten voor goud blijven negatief. Onze raming voor eind 2022 staat op 1.500 dollar per ounce en voor eind 2023 op 1.300 dollar per ounce", aldus Boele. Overigens was de daling van de goudprijs dit jaar geen rechte lijn naar beneden. "Er waren momenten dat de goudprijs juist steeg. Op die momenten daalde de dollar omdat de Amerikaanse rente gecorrigeerd voor inflatie ook daalde", lichtte Boele toe. Sinds medio november daalt de goudprijs evenwel. Volgens Boele allereerst omdat beleggers hun verwachtingen rondom de Federal Reserve en andere centrale banken hebben aangepast. Zo bleek woensdagavond uit de dot plot van de Fed dat de rente volgend jaar drie keer omhoog gaat. En de Noorse centrale bank verhoogde vanochtend de rente. 'Een hogere rente maakt goud als belegging minder aantrekkelijk." Verder is de dollar dit jaar met 7 procent gestegen, ook door de verwachting van een hogere Amerikaanse rente. "Een hogere dollar is over het algemeen negatief voor de goudprijs", aldus Boele, die denkt dat de dollar zelfs nog verder kan stijgen. Tot slot houden beleggers nog steeds veel posities in goud aan. "Men heeft al goud gekocht." De goudprijs noteert donderdag op 1.786 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.