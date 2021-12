Tech aan kop in felgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen koersten donderdagochtend scherp hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent op 787,74 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is er sprake van een opluchtingsrally, omdat de Federal Reserve woensdag deed wat beleggers hadden verwacht. Er werd voorafgaand aan het rentebesluit van woensdag verwacht dat de Amerikaanse centrale bank haar obligatie-opkoopprogramma versneld zou terugschroeven en dat er volgend jaar drie renteverhogingen zullen komen. "En dat is precies wat er gisteravond bekend werd gemaakt", aldus Wiersma.

"Omdat de Fed niet nog agressiever was, sloegen beleggers een zucht van verlichting en stegen de koersen, althans voorlopig", zo concludeerde ook beleggingsstrateeg Sam Stovall van CFRA Research.

Vanaf volgende maand wordt het opkoopprogramma met 30 miljard dollar per maand verminderd, waardoor het programma in maart 2022 volledig is afgebouwd. Verder rekenen Fed-bestuurders unaniem op drie renteverhogingen volgend jaar.

"Daar is ook alle reden toe, omdat de Amerikaanse economie sterker groeit en de inflatie hoger en hardnekkiger is dan werd gedacht. Dus kan de geldkraan dicht worden gedraaid", aldus Wiersma.

Wiersma wijst erop dat beleggers ervan overtuigd zijn dat de Fed de huidige rally op de aandelenbeurzen niet de kop in zal drukken. "Wij delen die verwachting, maar onze rendementsverwachting voor aandelen in 2022 is wel een stuk lager dan die in dit jaar."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1315. De olieprijzen stegen met een procent.

Vandaag komen ook de Bank of England en de Europese Centrale Bank nog met een rentebesluit. De Zwitserse centrale bank liet de rente vanochtend ongemoeid op 0,75 procent negatief, terwijl de Noorse centrale bank de rente verhoogde van 0,25 naar 0,50 procent.



Vanochtend bleek dat de Duitse economie in december de groei volledig moest prijsgeven door tegenwind in de dienstensector. In Frankrijk vertraagde de groei volgens Markit, en dit gold ook voor de gehele eurozone.

Stijgers en dalers

Onder de veelal groengekleurde hoofdaandelen gingen techwaarden Besi, ASMI, Prosus en ASML tot 4,0 procent omhoog. Just Eat Takeaway.com won 3,1 procent. Defensieve namen als RELX en Wolters Kluwer leverden licht in.

In de AMX won Inpost maar liefst 5,8 procent. Fugro steeg met 4,3 procent. Flow Traders daalde 0,4 procent en JDE Peet's 1,5 procent.

Onder de kleinere aandelen won CM.COM 4,8 procent, maar daalde Ajax met 1,0 procent. Het lokaal genoteerde Core Laboraties won 5,1 procent, na de koersafstraffing van woensdag.