Noorse rente verder omhoog

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Noorwegen heeft de rente verder verhoogd van een kwart procent naar een half procent. Dat maakte Norges Bank donderdag bekend. Het rentebesluit was unaniem. Als de recente piek van coronavirusbesmettingen leidt tot zwaardere lockdowns, die de Noorse economie tegen het voorjaar zouden afremmen, dan kunnen verdere verhogingen van de rente worden uitgesteld, merkte de centrale bank op. Vooralsnog zet het economische herstel in Noorwegen door, met een verder dalende werkloosheid en een beter dan normale benutting van de capaciteit. De centrale bank verwacht dat dit herstel weer zal aantrekken als de coronabeperkingen worden afgebouwd nadat het aantal besmettingen weer is afgenomen. "De rente wordt hoogstwaarschijnlijk in maart verder verhoogd", zei voorzitter Øystein Olsen. De inflatie is hoog door de hogere stroomprijzen, maar de onderliggende inflatie ligt nog onder de inflatiedoelstelling. Deze zal wel stijgen door loongroei en duurdere importgoederen. Daarom denkt de centrale bank dat de beleidsrente omhoog moet naar een meer normaal niveau, om de inflatie te laten stabiliseren rond het gewenste niveau. Ook de hoge werkgelegenheid vraagt om een hogere rente, wat eveneens zal helpen om financiële onevenwichtigheden tegen te gaan. Bron: ABM Financial News

