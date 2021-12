Zwitserse centrale bank handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SNB

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse centrale bank heeft zijn beleidsrente gehandhaafd op 0,75 procent negatief. Dit meldde de centrale bank donderdag na zijn beleidsvergadering. Er was ook geen wijziging verwacht. De centrale bank stelde dat het ruime monetaire beleid wordt voortgezet om prijsstabiliteit te verzekeren en de Zwitserse economie te steunen tijdens de coronacrisis. De centrale bank blijft bereid om te interveniëren in de valutamarkt als de frank te duur wordt. De munt blijft hoog gewaardeerd, vindt de bank. De verwachtingen voor de inflatie in 2021 en 2022 bleven vrijwel ongewijzigd. Over de ongunstige nieuwste ontwikkelingen tijdens de coronapandemie, met name de opkomst van een besmettelijkere omikron-variant, zegt de centrale bank te verwachten dat er geen uitgebreide beperkende maatregelen hoeven te worden ingevoerd. Wel zal het economische herstel wat worden afgeremd. De inflatie door de verstoring van aanvoerketens zou op termijn weer moeten matigen. Voor 2022 gaat de SNB uit van een economische groei van circa 3 procent en een verdere terugkeer naar een normale benuttingsgraad van de productiecapaciteit. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.