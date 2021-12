Video: vooruitzichten voor aandelen in 2022 positief

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO is voor 2022 positief over de beleggingsvooruitzichten voor aandelen, hoewel de rendementen komend jaar wat lager zullen zijn en de volatiliteit zal toenemen. Dit zei beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera van ABM Financial News.

De strateeg verwacht dat het economisch herstel in 2022 zal doorzetten en boven de trend zal blijven groeien. "Dit wordt met name veroorzaakt door Europa en de VS. De inflatie is wel een issue, met name in de VS", zei Wessels. "Wij denken dat de inflatie in de VS aan het begin van het jaar zal pieken op 7 procent en de kerninflatie op 5 procent, waarna deze de rest van het jaar zal afnemen en tegen het einde van 2022 en begin 2023 zal normaliseren. De inflatie in de eurozone zal ook begin 2022 pieken en daarna afnemen en zal al richting het einde van het jaar onder de doelstelling van de ECB komen", verwacht Wessels.

Over obligaties is de strateeg van ABN AMRO terughoudend. De bank zoekt daarbij vooral rendement in het hoge risico gedeelte.

Daarnaast verwacht ABN AMRO dat het centrale bankenbeleid verder zal divergeren in 2022. Wessels verwacht dat de Fed zijn opkoopprogramma zal afbouwen en vanaf juni 2022 de rente 3 keer zal gaan verhogen en dat in 2023 nog eens 3 keer zal doen. "De ECB zal wel iets van zijn opkoopprogramma afbouwen, maar nog steeds blijven opkopen en wij verwachten geen renteverhoging in 2022", zei Wessels.

