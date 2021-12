Italiaans IT-bedrijf TIM geeft winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het Italiaanse IT-infrastructuurbedrijf Gruppo TIM heeft zijn winstverwachting voor zijn binnenlandse divisie verlaagd wegens lagere inkomsten uit wireline, door tegenvallende resultaten van de distributie via partner DAZN. Dat maakte het bedrijf donderdagochtend bekend. Het EBITDA-resultaat van de binnenlandse tak zal naar verwachting met ruim 10 procent dalen dit jaar. Vergeleken met de prognose die het bedrijf in oktober gaf, is dat een verslechtering met een hoog enkelcijferig percentage, dus ergens tussen 5 en 10 procent. Het Italiaanse bedrijf zal mogelijk een voorziening nemen bij de jaarcijfers, afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen over de overeenkomst met DAZN. TIM verwacht dat de EBITDA na leases van de gehele groep dit jaar boven de 5,4 miljard euro uitkomt, dankzij de groei van de Braziliaanse tak, die een leidende aanbieder is van het 4G-netwerk voor mobiele telefonie en internet in dat land. Bron: ABM Financial News

