Vopak sluit joint venture met MOL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft een belang van 49,99 procent in de MOL FSRU Challenger van Mitsui O.S.K. Lines overgenomen. Dit maakte het Nederlandse tankopslagbedrijf donderdag bekend, zonder financiële details te vermelden. De FSRU, die LNG omzet naar gas, zal worden omgedoopt in Bauhinia Spirit. Er ligt een langjarig contract met Hong Kong LNG Terminal Limited. Toezichthouders moeten de plannen nog wel goedkeuren. Vopak en MOL zullen ook andere kansen samen onderzoeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.