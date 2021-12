AEX scherp hoger van start na late rally op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag fors hoger van start, nadat Wall Street woensdagavond de weg omhoog vond na het rentebesluit van de Federal Reserve.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van bijna 2 procent.

Woensdagavond maakte de Fed bekend dat het maandelijkse obligatie-opkoopprogramma sneller wordt afgebouwd, waardoor het programma in maart zal eindigen. Dit was geen verrassing.

De uitkomst van de dot plot was daarentegen een negatieve verrassing. Uit de verwachtingen van de individuele beleidsmakers van de Fed kwam naar voren dat in 2022 rekening moet worden gehouden met drie renteverhogingen, waar de markt in doorsnee rekende op twee renteverhogingen. Voor 2023 worden ook drie renteverhogingen verwacht.

Het verkrappende beleid van de centrale bank is een reactie op de hoge inflatie, die in de VS in november uitkwam op het hoogste niveau in bijna 40 jaar. Beleggers vrezen nu onder meer dat de Fed geen instrumenten meer achter de hand heeft om de economie te stimuleren indien de coronacrisis weer oplaait.

In aanloop naar het rentebesluit noteerden de hoofdindices op Wall Street licht lager en na de bekendmaking leken de indices verder terrein te verliezen. Daarna kwamen echter direct grote kooporders voorbij en de S&P 500 sloot uiteindelijk met een winst van 1,6 procent dicht tegen de hoogste stand ooit aan.

Techbeurs Nasdaq koerste zelfs 2,2 procent hoger, terwijl techaandelen doorgaans slecht reageren op een stijgende rente. De Dow Jones sloot 1,1 procent in het groen.

Handelaren wezen er op dat beleggers soms al weken hun kruit droog hielden in aanloop naar het rentebesluit waar de Fed een verkrappend beleid zou aankondigen, waardoor veel geld langs de zijlijn stond. Ook anticipeerden sommige beleggers op dalingen.

"De veronderstelling is dat het rentebesluit grotendeels verdisconteerd was in de aandelenverwachtingen. Omdat de Fed niet nog agressiever was, sloegen beleggers een zucht van verlichting en stegen de koersen, althans voorlopig", stelde beleggingsstrateeg Sam Stovall van CFRA Research.

Obligaties en de dollar reageerden vrij ingetogen op het rentebesluit.

In Azië laten Japanse beleggers zich vanochtend inspireren door de ontwikkelingen op Wall Street en de Nikkei index in Tokio koerst meer dan 2 procent hoger. De beurzen in Hongkong en Sydney verliezen daarentegen tot een half procent.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 1 procent hoger. Woensdagavond maakte de future in New York nog een pas op de plaats op 70,87 dollar per vat.

Vandaag staan de schijnwerpers afgesteld op Frankfurt en Londen, waar de Europese Centrale Bank en de Bank of England hun rentebesluiten bekend maken.

Bedrijfsnieuws

Boskalis evalueert de opties voor het belang in joint venture Smit Lamnalco.

Berenberg is donderdag gestart met het volgen van Aalberts met een koopadvies en een koersdoel van 80,00 euro.

WVI, de joint venture van WDP en VIB, heeft een logistieke site in het Duitse Gelsenkirchen, die medio volgend jaar wordt opgeleverd, al volledig voorverhuurd.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,6 procent tot 4.709,85 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 35.927,56 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent hoger op 15.565,58 punten.