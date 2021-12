Reddit zet stap naar beursgang Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Reddit heeft documenten ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC voor een beursgang. Dit maakte het socialmediaplatform woensdagavond bekend. Het aantal aandelen dat Reddit wil uitgeven en tegen welke prijs werd niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend wanneer het social mediaplatform exact naar de beurs wil. Dit is onder meer afhankelijk van het beoordelingsproces van de SEC. Eerder dit jaar werd al bekend dat Reddit adviseurs in de hand had genomen om de mogelijkheden van een beursgang in de Verenigde Staten te onderzoeken. In augustus werd Reddit in een private financieringsronde nog gewaardeerd op 10 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.