WDP verhuurt nieuwe locatie in Duitsland volledig voor

Beeld: WDP

(ABM FN) WVI, de joint venture van WDP en VIB, heeft een logistieke site in het Duitse Gelsenkirchen, die medio volgend jaar wordt opgeleverd, al volledig voorverhuurd. Dit bleek donderdagochtend uit een persbericht van het Belgische WDP. De Duitse locatie zal logistieke opslagruimte bieden aan twee bedrijven op basis van een lange termijn huurcontract voor een totale oppervlakte van zo'n 46.000 vierkante meter. De bouw ging begin dit jaar van start en begin december werd een eerste deel opgeleverd. De rest wordt tegen de zomer van 2022 opgeleverd. Financiële details deelde WDP niet. Bron: ABM Financial News

