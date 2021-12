Beursblik: Berenberg start volgen Aalberts met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is donderdag gestart met het volgen van Aalberts met een koopadvies en een koersdoel van 80,00 euro. Analisten van Berenberg zijn van mening dat Aalberts kan profiteren van het herstel na de coronapandemie. Bovendien is het bedrijf erg succesvol in het optimaliseren van de portefeuille en het opvoeren van de winstgevendheid. Dit zou de groei van de winst per aandeel in de komende vijf jaar kunnen laten stijgen tot gemiddeld 28 procent per jaar, zo voorziet Berenberg. Voor de periode 2020 tot 2025 houdt Berenberg rekening met een autonome omzetgroei van gemiddeld 7 procent, hetgeen een keer zo veel is als het tempo waarin de omzet van Aalberts in de afgelopen vijf jaar aantrok. Berenberg merkte verder op dat Aalberts "significant" lager gewaardeerd is dan sectorgenoten. Het aandeel sloot woensdag op 53,46 euro. Bron: ABM Financial News

