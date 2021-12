Europese beurzen openen fors hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een fors hogere opening tegemoet, na het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond.

IG voorziet een openingswinst van 206 punten voor de Duitse DAX, een plus van 116 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 77 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag ook al overwegend hoger gesloten. Daarmee sloten zij voor het eerst hoger, na vijf opeenvolgende dagen van verlies, in aanloop naar het rentebesluit van de Fed en de besluiten van de ECB en de Bank of England op donderdag.

In Frankrijk bedroeg de inflatie in november 2,8 procent op jaarbasis, tegen 2,6 procent in oktober. En ook de Britse producenten- en consumentenprijzen zijn in november harder gestegen dan in oktober. De procentenprijzen stegen met 9,1 procent en de consumentenprijzen met 5,1 procent.

"De Britse inflatie ondersteunt het pond, waardoor de FTSE ondermaats presteert. Handelaren zijn daarbij ook gefocust op de vooruitzichten van de [Britse] centrale bank", zei marktanalist Joshua Mahony van IG.

Bedrijfsnieuws

Inditex heeft in de afgelopen negen maanden de omzet en de resultaten op jaarbasis flink zien stijgen. Het aandeel daalde desondanks ruim 4,0 procent.

Sanofi en GSK hebben positieve onderzoeksresultaten geboekt met hun coronabooster. Het aandeel Sanofi noteerde circa 1,0 procent hoger, terwijl GSK ongeveer 0,3 procent won.

In Parijs zaten de luxe-aandelen in de lift. Hermes steeg circa 2,5 procent, terwijl LVMH ruim 1,5 procent won. Carrefour was met een verlies van ruim 5,0 procent de sterkste daler. Airbus verloor 2,5 procent en Unibail-Rodamco-Westfield daalde ruim 2,0 procent.

In Frankfurt won Satorius ruim 2,5 procent. De sportmerken Puma en Adidas wonnen respectielijk 1,6 procent en 1,4 procent. Zalando bungelde onderaan met een verlies van ruim 3,0 procent.

In Amsterdam gingen de halfgeleiders aan de leiding. ASMI won 3,2 procent en ASML 2,7 procent. Sectorgenoot Besi leverde bijna een procent in na een negatief analistenrapport. In Frankfurt ging Infineon 1,8 procent hoger en in Parijs steeg STMicroelectronics 2,2 procent.

Euro STOXX 50 4.159,68 (+0,4%)

STOXX Europe 600 470,76 (+0,3%)

DAX 15.476,35 (+0,2%)

CAC 40 6.927,63 (+0,5%)

FTSE 100 7.170,75 (-0,7%)

SMI 12.530,95 (+1,0%)

AEX 775,46 (0,0%)

BEL 20 4.122,01 (0,0%)

FTSE MIB 26.666,08 (+0,4%)

IBEX 35 8.275,00 (-1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag al fors hoger gesloten nadat de Fed aankondigde het maandelijkse obligatie-opkoopprogramma sneller te gaan afbouwen en drie keer de rente te verhogen in 2022.

De handelsdag werd woensdag dan ook volledig gedomineerd door de langverwachte beleidsbeslissing van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten, maar kondigde wel aan het maandelijkse obligatie-opkoopprogramma sneller te gaan afbouwen.

Het tempo van het verlagen van de maandelijkse opkopen wordt opgevoerd van de huidige 15 miljard dollar per maand naar 30 miljard dollar per maand. Dat betekent dat het inkoopprogramma, zoals door economen ook voorzien, in maart eindigt. De Fed merkte op dat waar nodig het tempo kan worden aangepast.

Tijdens de persconferentie volgend op het rentebesluit zei voorzitter Jerome Powell dat veranderingen in de economische vooruitzichten een versnelde tapering rechtvaardigen.

De federal funds rate bleef zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent.

Het handhaven van de rente en het versnellen van tapering waren volgens analist Ima Sammani van Monex Europe geen verrassingen, maar de dot plot van de Amerikaanse centrale bank was dit wel en dan met name de renteprognoses. De Fed verwacht nu in 2022 drie renteverhogingen.

"De aanpassingen in de zogenaamde dot plot overtroffen marktverwachtingen en onze eigen verwachtingen die uitgingen van 2 renteverhogingen in 2022", zei Sammani.

In 2023 en 2024 zijn de verwachtingen wat genuanceerder, vindt Sammani, aangezien er drie renteverhogingen in 2023 worden verwacht en twee in 2024.

De PCE-inflatie wordt voor 2021 geraamd op 5,3 procent, terwijl in september nog werd uitgegaan van 4,2 procent, zo bleek tevens uit de dot plot. De raming voor 2022 werd opwaarts bijgesteld van 2,2 naar 2,6 procent. Ook de raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld, hoewel bescheiden, van 2,2 naar 2,3 procent.

De groei van het bruto binnenlands product in 2021 werd daarentegen neerwaarts bijgesteld naar een groei van 5,5 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei van 5,9 procent. Voor 2022 is de centrale bank wel optimistischer. Voor volgend jaar wordt nu een groei voorzien van 4,0 procent, terwijl in september nog werd uitgegaan van een plus van 3,8 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat de Amerikaanse importprijzen in november op maandbasis met 0,7 procent zijn gestegen, wat iets meer was dan verwacht. De exportprijzen stegen met 1,0 procent.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen zijn in november op maand- en jaarbasis gestegen met achtereenvolgens 0,3 procent en 18,2 procent.

De index van de Federal Reserve van New York voor de industrie in de regio New York is in december verrassend verder gestegen, na de sprong omhoog in november. De index steeg van 30,9 naar 31,9. Economen rekenden juist op een daling tot 25 punten, na de stijging met meer dan tien punten een maand eerder.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in december licht gestegen. De NAHB-huizenindex steeg naar 83 in november naar 84 deze maand.

De bedrijfsvoorraden stegen in oktober op maandbasis met 1,2 procent, iets meer dan de 1,1 procent die door economen werd verwacht. Op jaarbasis was sprake van een toename met 7,8 procent.

Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,2 procent hoger op 70,87 dollar op de New York Mercantile Exchange en sloot daarmee op zijn hoogste niveau in twee weken.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, woningbouw- en bouwvergunningsdata en de Philadelphia Fed index, gevolg door industriële productiedata van november en de samengestelde inkoopmanagersindex van december later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Lowe's ziet in 2022 de omzetgroei stagneren, nadat in de voorgaande twee jaar de omzet met zo'n 33 procent groeide. Een groeiend marktaandeel moet de margegroei steunen. De doe-het-zelf-keten wil volgend jaar voor 12 miljard dollar eigen aandelen inkopen en hield vast aan zijn eerder gemelde verwachtingen voor 2021. Het aandeel steeg circa 2,0 procent.

Campbell Soup staat open voor kleine overnames om zijn bestaande activiteiten te versterken, zegt CFO Mick Beekhuizen. "We willen geen derde poot aan de kruk", zei hij. De soepfabrikant wil aanvullende overnames, bij voorkeur in de VS. Het aandeel won ruim 1,0 procent.

Biotech-aandelen uit China op de beurs van Hongkong verloren woensdag sterk terrein, na berichten dat Amerikaanse sancties tegen bedrijven uit deze sector aanstaande zijn. Wuxi Biologics verloor ruim 20,0 procent. BeiGene daalde ruim 11,0 procent en Innovent Biologics verloor circa 12,0 procent.

Het Amerikaanse verkoopseizoen voor de feestdagen zal naar verwachting sterk van start gaan, met veel vraag naar cadeaus, diners en andere producten, ondanks dat de inflatie van de consumentenprijzen op het hoogste niveau in decennia staat.

S&P 500 index 4.709,84 (+1,6%)

Dow Jones index 35.927,43 (+1,1%)

Nasdaq Composite 15.565,58 (+2,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend hoger.

Nikkei 225 29.049,68 (+2,1%)

Shanghai Composite 3.666,16 (+0,5%)

Hang Seng 23.314,11 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1284. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1294 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1260 op de borden.

USD/JPY Yen 114,15

EUR/USD Euro 1,1284

EUR/JPY Yen 128,82

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - November (Jap)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (Jap)

06:30 Werkloosheid - November (NL)

08:45 Ondernemersvertrouwen - December (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (Dld)

09:30 Swiss National Bank - Rentebesluit (Zwi)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (eur)

10:00 Norges Bank - Rentebesluit (Nor)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (VK)

11:00 Handelsbalans - Oktober (eur)

11:00 Arbeidskosten - Derde kwartaal (eur)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting voorzitter Lagarde (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - November (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - December (VS)

15:15 Industriële productie - November (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Adobe - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 FedEx - Cijfers tweede kwartaal (VS)