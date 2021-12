Olieprijs licht hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag licht hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 10 december zijn gedaald met 4,6 miljoen vaten tot 428,3 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 0,7 miljoen vaten tot 218,6 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 2,9 miljoen vaten tot 123,8 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen noteerde ongewijzigd op 89,8 procent. De winst werd echter gedrukt vanwege de zorgen over de impact op de vraag naar energie van de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Het Internationaal Energieagentschap verlaagde dinsdag de vraagvooruitzichten naar ruwe olie in het eerste kwartaal van 2022 als gevolg van de verspreiding van de virusvariant, maar zei dat het effect van korte duur zal zijn. Desalniettemin voorspelde het agentschap dat in de eerste helft van 2022 sprake zal zijn van een aanzienlijk overaanbod. De verlaging van de vraagvooruitzichten stond in schril contrast met de maandelijkse update van OPEC een dag eerder, die de vooruitzichten voor de groei van de vraag in het eerste kwartaal van 2022 verhoogde, terwijl de prognoses voor het hele jaar voor 2021 en 2022 werden gehandhaafd. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 815.000 vaten, terwijl de benzinevoorraden stegen met 426.000 vaten en de destillaatvoorraden afnamen met 1 miljoen vaten. Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,2 procent hoger op 70,87 dollar op de New York Mercantile Exchange en sloot daarmee op zijn hoogste niveau in twee weken. Bron: ABM Financial News

