Beursblik: dot plot Fed verrast

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het handhaven van de rente en het versnellen van tapering waren woensdagavond geen verrassingen in het rentebesluit van de Federal Reserve, maar de renteprognoses waren dit wel. Dit stelt analist Ima Sammani van Monex Europe woensdag. "De Fed kondigde vanavond een verdubbeling aan van de snelheid van de afbouw van het opkoopprogramma: van 15 miljard dollar naar 30 miljard dollar per maand vanaf januari. Dit betekent dat de opkopen in maart volledig afgebouwd zijn. Dit was, samen met het besluit om huidige rentes ongemoeid te laten, volledig ingeprijsd door markten", meent Sammani. De markt was volgens de analist echter "volledig verrast" door de dot plot volgens haar. De Fed verwacht nu in 2022 drie renteverhogingen. "De aanpassingen in de zogenaamde dot plot overtroffen marktverwachtingen en onze eigen verwachtingen die uitgingen van 2 renteverhogingen in 2022", zei Sammani. In 2023 en 2024 zijn de verwachtingen wat genuanceerder, vindt Sammani, aangezien er drie renteverhogingen in 2023 worden verwacht en twee in 2024. De herzieningen betekenen dat de 'yield curve' vlakker wordt, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. En dat is volgens hem slecht nieuws voor bankaandelen. "Een vlakkere yield curve betekent een slechter verdienmodel voor banken", aldus de analist. "De dot plot van vanavond laat zien dat bij de Fed, die inflatie voorheen vooral als 'tijdelijk' van aard beschouwde, toch alarmbellen zijn gaan rinkelen vanwege de hoge prijsstijgingen", aldus Sammani. Bron: ABM Financial News

