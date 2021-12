Boskalis evalueert opties voor belang in joint venture Smit Lamnalco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis evalueert de opties voor het belang in joint venture Smit Lamnalco. Dit maakte de maritieme dienstverlener woensdagavond bekend. "Boskalis overweegt een herziening van zijn positie als aandeelhouder in de strategische joint venture Smit Lamnalco." Boskalis heeft sinds 1964 een belang van 50 procent in Smit Lamnalco en de overige aandelen zijn in handen van The Rezayat Group, dat volgens Boskalis ook haar positie heroverweegt. "Zodra daar aanleiding toe bestaat zal Boskalis een update over deze mogelijke herpositionering verschaffen." Bron: ABM Financial News

