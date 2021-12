Beursblik: Fed laat spierballen zien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft zich woensdagavond van zijn agressieve kant laten zien. Dit vindt analist Naeem Aslam van AvaTrade. "Ze zetten al hun geschut in", aldus Aslam, die goud zag dalen en de dollar stijgen. "Volgend jaar drie renteverhogingen betekent 75 basispunten, en dat is veel meer dan de markt had verwacht." Volgens Aslam hoopten de aandelenmarkten ook dat de Fed agressief zou optreden, "en ze reageren dan ook positief dat de Fed eindelijk de inflatie een halt toe wil roepen, want die dreigt namelijk uit de hand te lopen". De Amerikaanse aandelenmarkten lopen na het rentebesluit op, de euro/dollar noteert op 1,1250, wat voor het rentebesluit 1,1257 was. Ook de tienjaarsrente stijgt, naar 1,460 procent. De goudprijs daalt en bitcoin wordt duurder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.