Fed versnelt tapering

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten, maar kondigde wel aan het maandelijkse obligatie-opkoopprogramma sneller te gaan afbouwen. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Het tempo van de verlaging van de maandelijkse opkopen wordt opgevoerd van de huidige 15 miljard dollar per maand naar 30 miljard dollar per maand. Dat betekent dat het inkoopprogramma, zoals door economen ook voorzien, in maart eindigt. De federal funds rate bleef zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. Het besluit werd unaniem genomen. In de toelichting op het rentebesluit van voorzitter Jerome Powell hoopt de markt met name inzicht te krijgen in de vraag welke stappen het beleidscomité van plan is te nemen om te voorkomen dat de hoge inflatie verankerd raakt. De Fed verhoogde woensdag de inflatieverwachting voor 2022 van 2,2 naar 2,6 procent. De zogeheten dot pllot wijst in 2022 op drie renteverhogingen. Bron: ABM Financial News

