Wall Street koerst af op licht lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve licht lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.626,05 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 35.513,23 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent lager op 15.131,75 punten.



De handelsdag wordt woensdag volledig gedomineerd door de langverwachte beleidsbeslissing van de Federal Reserve, die waarschijnlijk duidelijkheid zal verschaffen over de plannen van de centrale bank om de stimuleringsmaatregelen verder te versoepelen.

"Wat [met het besluit] echt in context wordt geplaatst is dat de inflatie langer dan verwacht hoger is en dat de Fed dit erkent", zei marktanalist Esty Dwek van FlowBank. "Er is ook de opvatting dat nieuwe varianten [van het coronavirus] niet alleen een zorg zijn voor groei, maar ook voor inflatie", voegde hij toe.

Dit komt op een moment waarop er meer informatie naar buiten komt over de omikronvariant. De eerste grote praktijkstudie toonde aan dat de werkzaamheid van twee Pfizer-injecties is afgenomen tegen de variant, zowel tegen infecties als ziekenhuisopnames. De variant is momenteel goed voor ongeveer 3 procent van de coronavirusgevallen in de VS.

Volgens Dwek passen bedrijven en consumenten zich [hun gedrag] goed aan aan de nieuwe variant. "Het belangrijkste risico is dat verstoringen in de toeleveringsketen langer duren dan verwacht, vanwege het nul-covid-beleid van China", zei Dwek.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat de Amerikaanse importprijzen in november op maandbasis met 0,7 procent zijn gestegen, wat iets meer was dan verwacht. De exportprijzen stegen met 1,0 procent.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen zijn in november op maand- en jaarbasis gestegen met achtereenvolgens 0,3 procent en 18,2 procent.

De index van de Federal Reserve van New York voor de industrie in de regio New York is in december verrassend verder gestegen, na de sprong omhoog in november. De index steeg van 30,9 naar 31,9. Economen rekenden juist op een daling tot 25 punten, na de stijging met meer dan tien punten een maand eerder.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in december licht gestegen. De NAHB-huizenindex steeg naar 83 in november naar 84 deze maand.

De bedrijfsvoorraden stegen in oktober op maandbasis met 1,2 procent, iets meer dan de 1,1 procent die door economen werd verwacht. Op jaarbasis was sprake van een toename met 7,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1258. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1260 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1257 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,4 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energie-agentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, woningbouw- en bouwvergunningsdata en de Philadelphia Fed index, gevolg door industriële productiedata van november en de samengestelde inkoopmanagersindex van december later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Lowe's ziet in 2022 de omzetgroei stagneren, nadat in de voorgaande twee jaar de omzet met zo'n 33 procent groeide. Een groeiend marktaandeel moet de margegroei steunen. De doe-het-zelf-keten wil volgend jaar voor 12 miljard dollar eigen aandelen inkopen en hield vast aan zijn eerder gemelde verwachtingen voor 2021. Het aandeel steeg 1,2 procent.

Campbell Soup staat open voor kleine overnames om zijn bestaande activiteiten te versterken, zegt CFO Mick Beekhuizen. "We willen geen derde poot aan de kruk", zei hij. De soepfabrikant wil aanvullende overnames, bij voorkeur in de VS. Het aandeel won 1,5 procent.

Biotech-aandelen uit China op de beurs van Hongkong verloren woensdag sterk terrein, na berichten dat Amerikaanse sancties tegen bedrijven uit deze sector aanstaande zijn. Wuxi Biologics verloor 22,3 procent. BeiGene daalde 16,4 procent en Innovent Biologics verloor 2,9 procent.

Het Amerikaanse verkoopseizoen voor de feestdagen zal naar verwachting sterk van start gaan, met veel vraag naar cadeaus, diners en andere producten, ondanks dat de inflatie van de consumentenprijzen op het hoogste niveau in decennia staat.