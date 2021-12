Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 470,76 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.476,35 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 6.927,63 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent lager op 7.170,75 punten.

Daarmee sloten de Europese aandelenmarkten voor het eerst hoger, na vijf opeenvolgende dagen van verlies, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve nabeurs en de besluiten van de ECB en de Bank of England op donderdag.

Wat het rentebesluit van de Fed betreft rekent de markt op een versnelling van de afbouw van het obligatieopkoopprogramma. De markt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank het opkoopprogramma waarschijnlijk gaat verminderen met 30 miljard dollar per maand, tegenover de huidige 15 miljard dollar.

Daarnaast proberen markten de impact in te schatten van de omikron-variant op de wereldwijde groei. Steeds meer landen komen met extra maatregelen om het stijgende aantal besmettingen tot een halt te brengen. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei woensdag dat de besmettelijke omikron-variant in januari de dominante variant zal zijn.

In Frankrijk bedroeg de inflatie in november 2,8 procent op jaarbasis, tegen 2,6 procent in oktober. En ook de Britse producenten- en consumentenprijzen zijn in november harder gestegen dan in oktober. De procentenprijzen stegen met 9,1 procent en de consumentenprijzen met 5,1 procent.

"De Britse inflatie ondersteunt het pond, waardoor de FTSE ondermaats presteert. Handelaren zijn daarbij ook gefocust op de vooruitzichten van de [Britse] centrale bank", zei marktanalist Joshua Mahony van IG.

De euro/dollar noteerde op 1,1260. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1259 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1257 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,0 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energie-agentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 4,6 miljoen vaten.

Bedrijfsnieuws

Inditex heeft in de afgelopen negen maanden de omzet en de resultaten op jaarbasis flink zien stijgen. Het aandeel daalde desondanks ruim 4,0 procent.

Sanofi en GSK hebben positieve onderzoeksresultaten geboekt met hun coronabooster. Het aandeel Sanofi noteerde circa 1,0 procent hoger, terwijl GSK ongeveer 0,3 procent won.

In Parijs zaten de luxe-aandelen in de lift. Hermes steeg circa 2,5 procent, terwijl LVMH ruim 1,5 procent won. Carrefour was met een verlies van ruim 5,0 procent de sterkste daler. Airbus verloor 2,5 procent en Unibail-Rodamco-Westfield daalde ruim 2,0 procent.

In Frankfurt won Satorius ruim 2,5 procent. De sportmerken Puma en Adidas wonnen respectielijk 1,6 procent en 1,4 procent. Zalando bungelde onderaan met een verlies van ruim 3,0 procent.

In Amsterdam gingen de halfgeleiders aan de leiding. ASMI won 3,2 procent en ASML 2,7 procent. Sectorgenoot Besi leverde bijna een procent in na een negatief analistenrapport. In Frankfurt ging Infineon 1,8 procent hoger en in Parijs steeg STMicroelectronics 2,2 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 4.613,87 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,9 procent.