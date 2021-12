Care Property levert Nederlands project op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Care Property Invest

(ABM FN) Care Property Invest heeft haar herontwikkelingsproject ‘De Orangerie’ in de Nederlandse stad Nijmegen opgeleverd, waarbij exploitant Korian Nederland vanaf woensdag reeds voor inkomsten zorgt. Dit bleek woensdagavond uit een persbericht van de zorgvastgoedinvesteerder. Het gebouw met 64 zorgappartementen werd in opdracht van de Care Property volledig gerenoveerd, goed voor een totale investering van circa 10,9 miljoen euro. Het gebouw wordt verhuurd aan zorgexploitant Korian Nederland via een ‘triple net’ langetermijnhuurovereenkomst met een minimale looptijd van 20 jaar. Bron: ABM Financial News

