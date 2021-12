Tech koploper op vlak Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag dicht bij huis gebleven, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.

De AEX index sloot nagenoeg ongewijzigd op 775,46 punten.

Er is onzekerheid over wat de Federal Reserve vanavond zal zeggen, en onzekerheid zorgt altijd voor koersdruk, zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer.

Dat de Fed het tempo van 'tapering' zal versnellen is al door de markt verwerkt. De vraag is volgens Van Deijck vooral wat er gezegd zal worden over de rente.

Het is een dilemma voor de beleidsmakers, hoe ze de renteverwachtingen moeten weergeven, nu de omikron-variant van het coronavirus het economisch herstel kan vertragen. "Een te snelle verhoging van de rente zou de economie kunnen schaden. Maar de inflatie ligt net te hoog om te zeggen, dat gaat weer voorbij," vindt Van Deijck.

De uitleg die de Fed gaat geven is in elk geval belangrijk. "Het rentebesluit kan de beurs door elkaar schudden", zei beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx.

Een forse stijging van de Amerikaanse producentenprijzen zette volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de toon voor het rentebesluit. De producentenprijzen stegen met 0,8 procent, bleek dinsdag, waar was gerekend op 0,5 procent. De hogere prijzen wijzen op brede en aanhoudende prijsdruk, volgens Commerzbank.

"We weten al dat het woord 'voorbijgaand' uit de verklaring van de Fed over de inflatiedruk zal verdwijnen, maar we kunnen ook een agressievere dot plot verwachten", aldus Hewson. Een meerderheid van de Fed-leden kan opteren voor drie renteverhogingen volgend jaar. "Al moeten zij ook de risico's van omikron erkennen."

Als het tempo van opkopen door de Fed wordt teruggeschroefd met 35 miljard dollar, in plaats van de huidige 15 miljard dollar per maand, wat Hewson niet uitsluit, zal het opkoopprogramma al in februari afgerond zijn. Als de tapering wordt opgevoerd van 15 naar 30 miljard dollar per maand zou dat in maart zijn.

De Empire State Index voor december steeg onverwacht. Daarentegen bleken de Amerikaanse detailhandelsverkopen iets tegen te vallen in november, hoewel ze nog wel stegen. De Amerikaanse olievoorraden daalden afgelopen week sterk, met 4,6 miljoen vaten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1260. De olieprijzen daalden met een half procent.

Stijgers en dalers

De techsector was woensdag in trek, mogelijk op de hoop dat de rente door het omikron-virus minder snel omhoog gaat. ASML was de sterkste stijger met bijna 3 procent koerswinst. ASMI won ruim 3 ocent. Sectorgenoot Besi verloor echter een procent. De sterke positie in de markt voor hybrid bonding is volledig in de koers verwerkt, menen de analisten van Morgan Stanley, die een Onderwogen advies uitdeelden.



Vastgoedfonds Unibail-Rodamco was uit de gratie, net als maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, met verliezen van 2 procent.

ING verloor 0,3 procent, nadat Credit Suisse de bank zijn onverminderde favoriet in de Benelux noemde.

In de AMX won Galapagos bijna 3 procent. Metaal- en grondstoffenbedrijven Aperam en AMG verloren rond 3 procent, evenals de voor de oliesector gevoelige bodemonderzoeker Fugro.

PostNL daalde 3,6 procent. Het postbedrijf is volgens de Britse bank Barclays niet langer koopwaardig. In 2022 kan het niet de prijzen verhogen voor het versturen van briefpost, waardoor de extra winsten uit 2020 verdampen, terwijl de marges op de pakketvolumes zullen normaliseren. Ook vindt Barclays de EBIT-outlook van PostNL voor 2024 ambitieus.

Bij de kleinere fondsen steeg Avantium nog eens 11 procent. Berenberg verhoogde woensdag het koersdoel van 5,20 naar 8,40 euro en behield het koopadvies. Een belegging in Avantium ging in de afgelopen jaren gepaard met zorgen of het bedrijf de duurzame kunststof PEF op de markt zou kunnen brengen, vanwege vertragingen en financieringsproblemen, aldus analisten van Berenberg. Veel van die risico's zijn volgens de marktvorsers inmiddels van tafel.

Accell steeg ruim 5 procent na een koersdoelverhoging door ABN AMRO. Analist Martijn den Drijver besloot na de recente kwartaalupdate van Accell om zijn taxaties te verhogen.

Het lokaal genoteerde Core Laboratories, een dienstverlener in de olie-industrie, verloor 8 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten stonden woensdagavond licht lager, met een verlies van 0,3 procent voor de S&P500-index. Technologie-index Nasdaq zakte iets dieper in het rood.