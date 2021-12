Beursblik: omikron dwingt Bank of England mogelijk tot handhaven beleid

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal vermoedelijk nog even wachten met het verhogen van de rente, nu de omikronvariant van het coronavirus oprukt. Dit is de algemene verwachting van economen in aanloop naar het rentebesluit van de Britse centrale bank.

Volgens econoom Luke Bartholomew van abrdn zal de Bank of England een balanceeract moeten opvoeren. Enerzijds moet de centrale bank de risico's afwegen en anderzijds is er de sterke arbeidsmarkt die mogelijk vraagt om een renteverhoging.

"We denken dat de centrale bank zal willen wachten op meer informatie over de ernst van de omikronvarant en de houdbaarheid van de coronabeperkingen, voordat het zijn monetaire beleid zal verkrappen in februari [2022]", aldus Bartholomew.

"We verwachten nog steeds dat de rente eind 2022 op 0,75 procent staat, zei de econoom in een vooruitblik. De 'bank rate' staat momenteel op 0,10 procent.

Bij de vorige vergadering in november werd algemeen verwacht dat de rente zou worden verhoogd, maar dat gebeurde verrassend genoeg niet.



"Van de drie besproken monetaire beleidsmakers [Fed, ECB en BoE] maakte de BoE de grootste kans om het spits af te bijten met het optrekken van de rente. Althans, de voorbije weken hintte de bank daar regelmatig op. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt de inflatie op en doet de arbeidsmarkt het goed", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Anderzijds verliest de Britse economie momentum. Afgelopen oktober nam het economisch volume nauwelijks toe tegenover de maand ervoor, met 0,1 procent. En dat was dan nog vóórdat omikron opdook. Wat voor de Bank of England per saldo aanleiding zal zijn om het toch nog even aan te kijken", denkt Aben.

Nomura sluit niet uit dat de Bank of England donderdag wel de rente verhoogt, en dan met 15 basispunten. "

De Monetary Policy Committee zal bekijken of de stijgende coronabesmettingen, omikronvriant en nieuwe beperkingen die door de overheid zijn aangekondigd, voldoende zijn om een renteverhoging te voorkomen", aldus de Japanse bank.

Dat wordt een moeilijk besluit, maar Nomura denkt dat bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie, maar ook de noodzaak om de weg vrij te maken voor verdere monetaire verkrapping in 2022, een eerste verhoging aanstaande donderdag rechtvaardigen.

Valuta-analisten van Monex Europe waarschuwen voor het risico dat wanneer de Britse centrale bank een verhoging uitstelt tot februari, dat ook betekent dat de Bank Rate dan direct met 25 basispunten zal worden verhoogd. Dat terwijl de algemene verwachting is dat een eerste renteverhoging 15 basispunten zal zijn.

"Dat zou begin volgend jaar een vrij hawkish ontwikkeling zijn", aldus Monex. "Mogelijk zal de Bank of England in het komende rentebesluit al op een dergelijk scenario hinten", volgens de analisten.

Economen van Commerzbank verwachten dat de Bank of England het kruit donderdag droog houdt, maar dat dit geen aanzienlijke impact heeft op het Britse pond, omdat dit is ingeprijsd door de markt.

Het rentebesluit van de Bank of England wordt donderdag om 13:00 uur bekendgemaakt.