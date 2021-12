Lowe's ziet omzetgroei stagneren in 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lowe's verwacht in 2022 een vlakke tot licht hogere omzet te boeken, na de sterke groei van de afgelopen twee jaar. Dat maakte de bouwmarktketen woensdag bekend in een vooruitblik. Lowe's zet volgend jaar in op zijn Total Home-strategie, gericht op het vergroten van zijn marktaandeel, een hogere productiviteit en een goede omni-channel-ervaring voor klanten. Dit moet leiden tot een verdere stijging van de operationele marge en een “robuuste” kasstroom, zei CFO David Denton van Lowe's. Het bedrijf verwacht voor ongeveer 12 miljard dollar aan aandelen in te kopen volgend jaar en heeft de totale ruimte om aandelen in te kopen met liefst 13 miljard dollar uitgebreid tot 20 miljard dollar. De verwachtingen voor de operationele resultaten in 2021 bleven gelijk, met een verwachte omzet van 95 miljard dollar. Dit betekent een vergelijkbare omzetgroei van 33 procent in twee jaar tijd. De operationele marge zal zoals eerder toegezegd op 12,4 procent uitkomen en het rendement op geïnvesteerd vermogen wordt ingeschat op meer dan 33 procent, voegde Lowe's hier woensdag aan toe. Voor 2022 mikt het bedrijf op een omzet van 94 miljard tot 97 miljard dollar, waarvan 1,0 tot 1,5 miljard afkomstig zal zijn van de extra 53e week in dat kalenderjaar. De vergelijkbare omzet zal vlak tot 3 procent lager uitpakken. De operationele marge zal oplopen naar 12,5 tot 12,8 procent. Het rendement zal naar 35 procent stijgen en de investeringen worden geraamd op 2 miljard dollar. Over een jaar zal Lowe's zijn nieuwe operationele doelen voor de lange termijn bekendmaken. Het aandeel Lowe's opent vermoedelijk ruim een half procent lager. Bron: ABM Financial News

