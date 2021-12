Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit van vanavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 471,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.501,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,6 procent met een stand van 6.939,11 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,3 procent naar 7.197,10 punten.

Vandaag is vrijwel alle aandacht op de Amerikaanse Federal Reserve gericht. De Fed komt vanavond met een nieuw rentebesluit en verwacht wordt dat de tapering versneld wordt, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Fed zal het opkoopprogramma vermoedelijk met 30 miljard dollar per maand gaan verminderen, tegenover de huidige 15 miljard.

De Britse producenten- en consumentenprijzen liepen in november op jaarbasis nog meer op dan in oktober op jaarbasis al het geval was. De procentenprijzen stegen met 9,1 procent, de consumentenprijzen met 5,1 procent.

In Frankrijk bedroeg de inflatie in november in een tweede meting opnieuw 2,8 procent op jaarbasis, tegen 2,6 procent in oktober.

Voordat de Fed met het rentebesluit, de dot plot en een toelichting naar buiten treedt, publiceren de Amerikanen nog de importprijzen en de detailhandelsverkopen over november, de Empire State-index en het vertrouwen onder woningbouwers. Ook staan de bedrijfsvoorraden en de wekelijkse olievoorraden geagendeerd.

Olie noteerde woensdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het rood op 69,86 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 72,91 dollar werd betaald, een daling van 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1265. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1272 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1255 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Inditex heeft in de eerste negen maanden van het lopende gebroken boekjaar de omzet en de resultaten op jaarbasis flink zien stijgen. De koers van het aandeel noteerde 3,4 procent lager.

Sanofi en GSK hebben positieve onderzoeksresultaten geboekt met hun coronabooster. De koers van het aandeel Sanofi noteerde 0,4 procent, van GSK 0,3 procent lager.

In Parijs won de koers van het aandeel Eurofins Scientific 4,8 procent en van Dassault 2 procent. De aandelenkoers van Carrefour daalde 2,5 procent en voerde daarmee de lijst van elf dalers woensdag aan. De Belgische sectorgenoot Colruyt leverde met de koers van het aandeel zelfs 9,2 procent in na een winstwaarschuwing dinsdagavond. De halfjaarcijfers van Colruyt kwamen onder de verwachting uit.

In Frankfurt was alleen de koers van het aandeel Sartorius bij machte een plus van 2 procent op de borden te krijgen, terwijl van de zeventien dalers het aandeel Fresenius Medical met een koersverlies van 2,4 procent het meest onder druk stond.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet.

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,8 procent lager op 4.634,09 punten. De Nasdaq verloor 1,1 procent tot 15.237,63 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 35.544,18 punten.